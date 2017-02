FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 385 (395) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 460 (430) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BAT PRICE TARGET TO 5200 (5100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1660 (1630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 273 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RELX PRICE TARGET TO 1515 (1430) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1632 (1622) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 915 (865) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PRICE TARGET TO 375 (325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ESSENTRA PRICE TARGET TO 507 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 600 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 760 (750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SERCO GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1200 PENCE - SHORE CAPITAL LEAVES RIGHTMOVE AT 'BUY' - PANMURE CUTS LAVENDON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 270 (236) PENCE - RPT/S&P GLOBAL RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 280 (200) PENCE - UBS CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 810 (900) PENCE - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (465) PENCE - 'BUY'



