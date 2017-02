EnvisionTEC, weltweit führender Anbieter von 3D-Druckern und -Materialien, stellt am Freitag anlässlich des LMT Lab Day in Chicago einen neuen High-Speed 3D-Drucker vor, der die erfolgreiche Vida-Reihe für Dentaltechniker ergänzt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170224005268/de/

The Vida cDLM high-speed dental 3D printer will be previewed at LMT Lab Day in Chicago. In addition to being fast, it also reduces the need for supports, allowing 3D printing of castable partial frameworks with delicate clasps. (Photo: Business Wire)