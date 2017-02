Frankfurt - Aufgrund negativer Zinsen in Europa und der Zinswende in den USA suchen Investoren nach alternativen risikoarmen Strategien im Anleihemarkt, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Eine davon seien Negative-Basis-Transaktionen. Der Anleihe- und Credit-Spezialist nordIX setze bereits seit einigen Jahren Portfolios mit diesem Konzept für institutionelle Spezialfonds um. Seit August 2016 werde diese Anlagestrategie auch in einem gemeinsam mit Universal-Investment aufgelegten Publikumsfonds angewandt. Wie Negative-Basis-Transaktionen im nordIX Basis UI (ISIN DE000A2AJHG7/ WKN A2AJHG, ISIN DE000A2AJHF9/ WKN A2AJHF) umgesetzt würden, berichte Claus Tumbrägel, Vorstand von nordIX, im Gespräch mit ChampionsNews auf dem Fondskongress in Mannheim.

