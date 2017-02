Tapas, Paella, Weine, Süßes, Schnäpse und irgendwo, im Hintergrund, Real Madrid. Die Spanier sind berühmt für ihre Fiestas. Um da mitzuhalten braucht man eine verdammt gute Kondition. Eine Weltgeschichte.

"Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich", schreibt Hermann Hesse. Ich bin glücklich. Und verliebt - in Spanien.

Damit bin ich offensichtlich nicht alleine: Spanien ist das beliebteste Reiseland für uns Teutonen. Aber wie kommt es eigentlich, dass wir alle ein Land lieben, das doch so anders ist als unseres? Klar, da gibt es Sonne und Strand. Aber ich glaube, am Ende sind es die Leute, die gut gelaunt und desorganisiert das Leben so anders leben als wir.

Das habe ich am vergangenen Wochenende wieder gemerkt, als ich einen Freund zu einem Familienfest begleiten durfte. Der Cousin wurde 50 und hatte zum Mittagessen geladen. Als wir ankommen, ist noch keiner da. Und nichts deutet in dem Wohnzimmer daraufhin, dass hier gleich 25 Menschen essen sollen.

Nach und nach treffen weitere Cousins und Brüder ein, alle mit Klappstühlen in der Hand. Dann beginnt die Planung, oder etwas, dass man mit viel Wohlwollen so bezeichnen könnte. Wie passen alle in diesen Raum? Die ersten Biere werden geöffnet, der Couchtisch landet auf der Terrasse und alle schieben Klappstühle, Gartenmöbel und Tische hin und her und doch wieder anders, ...

