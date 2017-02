BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird voraussichtlich nächste Woche ein Reformkonzept vorlegen, das auf ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten hinausläuft. Es sei an der Zeit für ein "Gebilde, das einen Kern hat und verschiedene Kreise", sagte Juncker am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung im belgischen Louvain-la-Neuve. "Man muss sich den Kontinent in konzentrischen Kreisen vorstellen." Nicht jedes der heute noch 28 EU-Länder müsse bei jedem Projekt mitmachen.

Seine Ideen will Juncker in einem "Weißbuch" zusammenfassen, das mit Blick auf den 60. Jahrestag der Römischen Verträge im März Grundlage der weiteren Reformdebatte in der EU sein soll. Das Papier soll nach Junckers Worten wahrscheinlich kommende Woche veröffentlicht werden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Anfang Februar für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten plädiert./vsr/DP/stb

