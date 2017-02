Am Freitag saß der Schock weiterhin tief. Mit einem Kursminus von mehr als 10 Prozent stürzte die Nordex -Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) erneut in die Tiefe und belegte natürlich den letzten Platz im TecDAX . Dabei sind die gesenkten Umsatzerwartungen nicht die erste Enttäuschung, mit der Nordex zuletzt aufwarten musste. Der 2016er-Auftragseingang sorgte bereits für schlechte Stimmung am Markt. Darüber hinaus gehört der Hamburger Windturbinenhersteller nicht gerade zu den Profiteuren der Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten. Und jetzt auch noch das: Der 2017er-Umsatz soll nur noch bei 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro liegen, nachdem man zuletzt einen Wert in Höhe von 3,35 Mrd. Euro in Aussicht gestellt hatte. Nordex-Chart:...

Den vollständigen Artikel lesen ...