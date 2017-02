DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Metro erschließt mit seinem Großhandelsgeschäft seit langem mal wieder neue Auslandsmärkte. Für den bereits angekündigten Markteintritt in Myanmar unternimmt der Konzern nun die ersten Schritte. Zu diesem Zweck wurde mit der in Singapur notierten Handelsgesellschaft Yoma Strategic Holdings ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, wie der MDax -Konzern am Freitag mitteilte. Ziel sei die gemeinsame Entwicklung einer Vertriebsplattform für Lebensmittel in Myanmar.

Anders als sonst üblich baut Metro in Myanmar aber keinen konventionellen Großmarkt, sondern konzentriert sich auf ein reines Belieferungsmodell. Das Thema Lieferservice fährt Metro-Chef Olaf Koch derzeit groß und hat in diesem Bereich bereits einige Übernahmen gestemmt.

In Myanmar beginnt im März der Bau eines Vertriebsdepots in der Sonderwirtschaftszone Thilawa in Ragun, das Anfang nächsten Jahres eröffnet werden soll. Die Investitionen bezifferte Metro auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Von Thilawa aus sollen dann über 3300 Lebensmittel und andere Produkte an Hotels, Restaurants oder andere Gewerbetreibende geliefert werden./she/jha/stb

ISIN DE0007257503

