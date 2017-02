Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)







Dienstag, 28.02.2017 - Flugpassagiere, Jahr 2016 - Entwicklung der Privathaushalte bis 2035, Basis: 2015



Zahl der Woche (11 Uhr): - Angebote der Jugendarbeit, Jahr 2015



Mittwoch, 01.03.2017 - Vierteljährlicher Tarifindex, 4. Quartal 2016 - Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), Januar 2017 - Verbraucherpreisindex (inklusive vorläufiger Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2017 (im Laufe des Tages)



Donnerstag, 02.03.2017 - Index der Außenhandelspreise, Januar 2017 - Studienberechtigte, Schuljahr 2016/2017



Freitag, 03.03.2017 - Einzelhandelsumsatz, Januar 2017 - Gemüseerhebung, Jahr 2016







OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de