Carmens Geburtstag steht an, doch alles läuft schief! So schief, dass Carmen sogar in Tränen ausbricht. Auch die Indigo Star ist in keinem guten Zustand. In Hong Kong betritt die Familie Geiss nach Wochen wieder ihre Yacht und entdeckt dabei große Schäden. Aus diesem Grund geht es nach Taiwan. Eigentlich wollten die Jetsetter hier nur ihr geliebtes Schiff reparieren, doch natürlich dürfen Sightseeing und Shopping bei keinem Landgang fehlen. Was Carmen, Robert und Co. aber bisher nicht wissen: Ein Super-Taifun soll genau über Taiwan fegen und die Geissens haben keine Zeit mehr für eine Weiterreise.



Carmens Geburtstag entwickelt sich zu einem Albtraum: Sie kommt am Flughafen in Hong Kong an, doch niemand ist da, um sie abzuholen. Sie versucht ihren Rooobert zu erreichen, doch der geht nicht ans Telefon. Dafür entdeckt Carmen auf Facebook Fotos von ihrem Gatten beim Partymachen mit anderen Frauen. Carmen ist stocksauer und stellt Robert kurz darauf zur Rede.



Die Familie betritt nach Wochen wieder die im Hafen von Hong Kong liegende Indigo Star und entdeckt große Schäden an der Yacht: Wasser ist in die Kabinen gelaufen, an den Außenwänden sind Kratzer, die Klimaanlage und das Tenderboot sind kaputt. Robert ist verzweifelt. Platzt sein Traum an den Häuserbuchten von Hong Kong vorbeizufahren?



Um die Indigo Star endlich wieder zu reparieren, fliegen die Geissens nach Taiwan. Nach Miami, Costa Rica und Hong Kong ist die ostasiatische Insel ihre letzte Hoffnung. Natürlich nutzen Robert und Carmen die Gelegenheit, um mit den Kindern die taiwanische Kultur und deren Bräuche kennenzulernen.



Nach all den Anstrengungen möchte sich die Familie mit einem Abendessen so richtig verwöhnen. Doch mitten in die Vorfreude platzt die Schocknachricht: Der größte Super-Taifun seit sechs Jahren nimmt direkten Kurs auf Taiwan. Und die Geissens sind mittendrin.



Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.



