In hippen Stadtvierteln neigt man dazu für alltägliche Dinge, verrückte Begriffe zu bilden. So kann man sein Brot schon einmal in einer Brotmanufaktur kaufen. Ähnlich wie Brot wollte man bei Rocket Internet Start-Ups v0n der Stange "produzieren" und damit kräftige Renditen erzielen. Auf der Homepage kündigt man an "We build companies". Kritiker bemängeln die Samwer-Brüder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...