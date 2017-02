Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie der Kapsch TrafficCom von 40,0 auf 42,0 Euro erhöht. Die Empfehlung "hold" wurde gleichzeitig in Reaktion auf die vorgelegten Drittquartalszahlen des Mautsystemanbieters bestätigt.

Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen ist nach Einschätzung des RCB-Analysten Christian Bader die Neuausschreibung des polnischen Mautsystems, das derzeit von Kapsch betrieben wird. Im vierten Quartal soll die Entscheidung getroffen werden, welcher Anbieter das System erneuern wird.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 der Kapsch TrafficCom prognostizieren die RCB-Analysten einen Gewinn von 2,61 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 3,03 (2017/18) und 3,04 (2018/19) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,00 (2016/17) und 1,10 (2017/18 und 2018/19) Euro je Aktie erwartet.

Am Freitag gegen zwölf Uhr notierten die Kapsch TrafficCom-Titel an der Wiener Börse mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent bei 39,23 Euro.

