Nach einem Kursplus von 60 Prozent seit Anfang Dezember hat die Aktie von Tesla Motors jetzt mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den am späten Mittwochabend vorgelegten Jahreszahlen des Konzerns verlor der Elektroautobauer gestern an den US-Börsen über 6 Prozent an Wert. Dabei hatte es bei den Ergebnissen keine negativen Überraschungen gegeben. Auch die ambitionierten Produktionsziele des Konzerns wurden noch einmal bestätigt. Einige Marktteilnehmer befürchten allerdings, dass Tesla zur Umsetzung der Wachstumspläne weiteres Kapital benötigen und dafür den Markt anzapfen könnte. Negativ bewertet wird zudem, dass die Regierung in Hongkong die Förderung für Elektroautos gekürzt hat, wovon Tesla besonders...

