Frankfurt am Main (ots) - Gesucht werden auch in diesem Jahr neue Wohnhäuser privater Bauherren, die durch architektonische Qualität und ein stimmiges Konzept überzeugen.



Wer sich traut, der baut - neu oder im Bestand, auf dem Land oder in der Stadt. Aber wie, wo und unter welchen Umständen? Erzählen Sie uns Ihre Baugeschichte, die Redaktionen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET wollen es auch in diesem Jahr wieder wissen.



Wie haben Bauherren und Architekten zusammengefunden, und zu welcher individuellen Lösung sind sie gekommen? Welche Wünsche, welche Zwänge gab es? Diese Fragen stehen auch in der siebten Ausgabe unserer beliebten Reihe im Mittelpunkt. Berücksichtigt werden ausschließlich Wohnhäuser in Deutschland, die Architekten im Auftrag privater Bauherren geplant haben. Die Häuser sollen nicht nur durch architektonische Qualität, sondern auch durch Energieeffizienz überzeugen.



Bitte bewerben Sie sich nur mit Gebäuden, die nicht älter als zwei Jahre sind bzw. deren Sanierung nicht länger zurückliegt und die von den Bauherren bewohnt werden.



Einsendeschluss ist der 9. Mai 2017. Nähere Informationen finden Sie unter www.faz.net/haeuser



Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: haeuser@faz.de oder an: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Stichwort "Neue Häuser" Birgit Ochs Wohnen Hellerhofstraße 2-4 60327 Frankfurt am Main



Wichtiger Hinweis:



Die eingereichten Materialien (Beschreibung, Fotos) dienen ausschließlich zur Auswahl. Die veröffentlichten Beiträge illustrieren wir grundsätzlich mit Aufnahmen, die unsere Fotografen von Haus und Bewohnern machen. Da jeder einzelne Beitrag im Vorfeld mit viel Aufwand verbunden ist, bitten wir Sie, auf die Richtigkeit der Angaben zu achten und kein auf irgendeine Weise geschöntes Bildmaterial einzureichen.



Sollte ein ausgewähltes Haus ausnahmsweise beim Besuch vor Ort nicht den in der Bewerbung geweckten Erwartungen entsprechen, behalten wir uns vor, von einer Veröffentlichung abzusehen.



