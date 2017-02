Lightsource Renewable Energy (London, UK) berichtete am 23.02.2017, dass sein Akquisitionsteam den Kauf eines Photovoltaik-Anlagenportfolios mit 1,32 Megawatt abgeschlossen habe. Es handelt sich um 469 private Solarstrom-Anlagen in Großbritannien, die zuvor Ecos Solar Nine gehört hatten. Lightsource zahlte dafür 2,3 Millionen britische Pfund (rund 2,7 Mio. USD).

