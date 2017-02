Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte verbuchten im Januar insgesamt nur leichte Kursgewinne, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Der MSCI World Index habe in lokaler Währung um 1,2 Prozent zugelegt, insbesondere getrieben von steigenden Notierungen an den Börsen in den USA (S&P 500 Index: +1,8 Prozent). Die Aktienmärkte in Europa (STOXX Europe 600 Index) und Japan (Nikkei 225 Index) hätten beide moderat um 0,4 Prozent nachgegeben.

