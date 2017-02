Heizöl wird am Freitag geringfügig billiger. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz können mit Abschlägen von bis zu 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Richtungsweisende Kursänderungen sind weiter Fehlanzeige. Die Ölpreise an den internationalen Börsen verbleiben im Seitwärtstrend. Die nationalen Heizölpreise haben sich in der aktuellen Woche u.a. aufgrund von Wechselkursverlusten leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...