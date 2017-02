LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die fehlenden Erdgashandelsaktivitäten haben beim Chemiekonzern BASF im vergangenen Jahr vor allem das Deutschland-Geschäft belastet. Im Zuge eines Tausches hatte BASF ihr Gashandels- und Gasspeichergeschäft an den russischen Energieriesen Gazprom abgegeben. Der operative Gewinn vor Sondereffekten brach 2016 im Deutschland-Geschäft um fast ein Drittel auf knapp 1,6 Milliarden Euro ein, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. Der Umsatz schrumpfte auf dem Heimatmarkt um mehr als ein Drittel auf 17,5 Milliarden Euro.

Neben den fehlenden Erdgashandelsaktivitäten hinterließen aber auch die Explosion in Ludwigshafen und Anpassungen der Rückstellungen für das Vergütungsprogramm für höhere Führungskräfte ihre Spuren in der BASF-Bilanz, erläuterte Finanzchef Hans-Ulrich Engel.

Am 17. Oktober war es im Landeshafen Nord in Ludwigshafen zu einer Explosion und mehreren Bränden gekommen. BASF musste deshalb mehrere Anlagen herunterfahren, die zwar mittlerweile wieder alle im Betrieb sind. Es könne aber aufgrund der Rohstoffsituation zu Schwankungen in der Auslastung kommen, sagte Unternehmenschef Kurt Bock. Die Folgen der Explosion belasteten das operative Ergebnis monatlich mit einem niedrigen zweistelligen Millionen-Betrag. Allerdings sei der finanzielle Schaden weitestgehend durch Versicherungszahlungen abgedeckt, fügte Engel hinzu.

BASF könne noch nicht sagen, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, so Bock. "Wir haben noch keine Ergebnisse der Behörden, hoffen aber, dass die Ermittlungen bald abgeschlossen sind." Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt. Sie enthielt ein Buten-Gemisch, das vermutlich in Brand geriet und die Explosion einer anderen Leitung verursacht haben könnte. In Folge der Explosion starben vier Menschen, weitere wurden zum Teil schwer verletzt./mne/jha/stb

ISIN DE000BASF111

