BERLIN (Dow Jones)--Vor allem die große Nachfrage nach Wohnungen hat dem deutschen Bauhauptgewerbe im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 6,3 Prozent auf 107 Milliarden Euro beschert. Damit sei die eigene Prognose von 5,8 Prozent noch übertroffen worden, teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Freitag in Berlin weiter mit. Um die zusätzliche Produktion zu stemmen, stockten die Betriebe ihren Personalbestand um 18.000 auf 781.000 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt auf. Die Branche blickt zudem bei vollen Auftragsbüchern optimistisch auf das laufende Jahr.

Der Wohnungsbau legte dem Verband zufolge 2016 mit 8,5 Prozent Umsatzsteigerung auf 40 Milliarden Euro am stärksten zu. Der Auftragseingang stieg um nominal 17 Prozent. Dabei profitierte die Sparte vor allem von den niedrigen Zinsen und dem wachsenden Bedarf an Mietwohnungen in den Ballungszentren. Für 2017 erwartet der Hauptverband einen Umsatzanstieg von 7 Prozent.

Milder Dezember hilft

Beim Wirtschaftsbau lag das Umsatzplus demnach 3,9 Prozent über dem Niveau von 2015, der Auftragseingang sogar um 11,9 Prozent höher. Für Geld in der Kasse (insgesamt 37,4 Milliarden Euro) sorgte dabei der Wirtschaftstiefbau (plus 7,2 Prozent), der von zusätzlichen Bundesmitteln für die Bahn profitierte, sowie der Wirtschaftshochbau (plus 15 Prozent). Letzterer konnte nach Verbandseinschätzung "offensichtlich auf eine gestiegene Investitionstätigkeit des Verarbeitenden Gewerbes" bauen. Für 2017 wird ein Umsatzplus von 3 Prozent erwartet.

Der Öffentliche Bau lag bei einem Umsatz von 30 Milliarden Euro demnach 6,4 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Vor allem zusätzlichen Bundesmittel aus dem sogenannten Investitionshochlaufprogramm waren dafür verantwortlich und werden die Sparte auch im laufenden Jahr bei Laune halten: Der Bauindustrieverband erwartet für den Öffentlichen Bau ein Umsatzplus von 5 Prozent in 2017.

Zum Umsatzplus trug den Angaben zufolge auch der milde Dezember mit einem Umsatzanstieg von 11,3 Prozent bei. Die größeren Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten meldeten demnach sogar ein Umsatzplus von 13 Prozent.

Für 2017 hat der Verband seine Prognose bereits vor anderthalb Monaten vorgestellt. Erwartet wird in 2017 ein Umsatzplus von nominal 5 Prozent und ein weiterer Beschäftigungsaufbau von knapp 10.000 auf 790.000 Personen.

February 24, 2017

