Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verschnaufpause an den europäischen Börsen dürfte sich zunächst fortsetzen. Zum einen sind DAX und Euro-Stoxx-50 an starken Hürden angekommen: Der DAX an der 12.000er Marke und der Euro-Stoxx-50 am Januarhoch. Verstärkt wird der Reiz zu Gewinnmitnahmen zum anderen von der Situation an der Wall Street. Diese macht nach der rekordverdächtigen Gewinnstrecke der vergangenen Wochen einen überkauften Eindruck, eine Konsolidierung sollte deshalb auch am US-Aktienmarkt nicht überraschen.

Auf deutlich nachgebende Kurse sollten Anleger allerdings nicht bauen, eher auf eine Seitwärtsbewegung knapp unterhalb der zuletzt erreichten Hochs. Denn viele Investoren haben sich bereits gegen einen Rückschlag abgesichert. Die Put-Call-Ratios auf DAX-Optionen lagen zuletzt weit über 2 und laut der Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse haben sich eine ganze Reihe ehemaliger Bullen zuletzt ins Bären-Lager geschlagen. "Im Falle eines Rücksetzers würden die auf niedrigerem Niveau einsetzenden Rückkäufe heimischer Investoren für Stabilität sorgen", sagt Analyst Joachim Goldberg, der die Umfrage für die Börse durchführt.

Das deutet darauf hin, dass Rücksetzer schnell zum Einstieg genutzt werden. "Übergeordnet bleibt der Grundton positiv", sagt auch Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. Weitere Tests der oben genannten Hürden seien wahrscheinlich und darüber hinaus auch Attacken auf den DAX-Rekordstand bei 12.391 Punkten.

Steigende Gewinne und niedrige Zinsen - Umfeld weiter sehr bullisch

Für weitere Aufwärts-Attacken spricht auch das fundamentale Umfeld. 2017 dürften die Unternehmen in Europa erstmals seit mehreren Jahren wieder deutliche Ertragssteigerungen einfahren. Kursanstiege an der Börse seien deshalb gut unterfüttert und nicht mehr nur das Resultat höherer Bewertungen, sagt Jens Wilhelm, zuständig für das Portfolio-Management bei Union Invest. "Höhere Unternehmensgewinne sind der beste Treibstoff für höhere Kurse", unterstreicht er.

Dazu kommen die niedrigen Zinsen. Zwar kursiert weiterhin und weitverbreitet die These von der Zinswende. Die Renditen der zweijährigen deutschen Bundesschuldenpapiere haben aber gerade erst ein neues Rekordtief ausgebildet. Und der Bund-Future ist dem Allzeithoch schon wieder näher als dem jüngsten Korrekturtief.

Zinswende würde Financial Repression stören

Möglicherweise kommt die Diskussion über die Zinswende wieder einmal verfrüht. Sie steht im Gegensatz zur so genannten Financial Repression, mit der sich die Staaten über negative Realzinsen entschulden sollen. Wie die Lage in Griechenland oder auch in Italien zeigt, ist das Thema so aktuell wie nach der Finanzkrise. Bisher konnten sich die Staaten nicht oder kaum entschulden. Denn bei einer Neuverschuldung von null, einem Nullwachstum und einer Inflation an der Nulllinie führen auch Renditen von null nicht zu einer Entschuldung. Eine Inflation von 1,5 Prozent und 1,5 Prozent Wachstum führten dagegen bei einer ausbleibenden Neuverschuldung zu einer deutlichen Realentschuldung. Ein Anhalten der aktuellen Situation über mehrere Jahre erleichterte die Schuldenlast deutlich.

Neben dem großen Makrobild prägt auch in der kommenden Woche die Berichtssaison die Agenda. Ihre Geschäftszahlen auf den Tisch legt aus dem DAX die Deutsche Telekom. Im MDAX veröffentlichen Hochtief, Salzgitter, Rheinmetall und Kion ihre Ergebnisse. Bei den Konjunkturdaten steht am Montag der US-Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter im Blick. Am Dienstag folgen der Einkaufsmanager-Index aus Chicago und das US-Verbrauchervertrauen, am Mittwoch und Freitag Einkaufsmanager-Indizes aus China, Europa sowie den USA.

Am Freitag werden dann auch die Index-Veränderungen für den Märztermin bekanntgegeben. Erwartet wird lediglich eine Änderung im TecDAX: Hier dürfte Aixtron der Wiederaufstieg gelingen, weichen dürften die Aktien von Stratec Biomedical.

