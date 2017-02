FMW-Redaktion

Bekanntlich hat es gestern zwei Kandidaten erwischt, die viel heisse Luft produzieren - und dafür von den Märkten auch noch hysterisch gefeiert wurden: Tesla und Rocket Internet. Wie aus heiterem Himmel werden plötzlich Dinge in Frage gestellt, die vorher eben hingenommen worden sind - so etwa bei Tesla, als nach gefühlt 100 Jahren von Analysten erstmals die Frage gestellt wurde, wie lange Tesla wohl noch durchält angesichts der Tatsache, dass die Firma pro Tag elf Millionen Dollar verbrennt und gleichzeitig 44 Milliarden Dollar wert ist laut Marktkapitalisierung. Es entstand also auf einmal die Frage: wie kann eine Bewertung von 44 Milliarden Dollar mit einem Tagesverlust von -11 Millionen Dollar täglich in Einklang gebracht werden? Und die Antwort lautete gestern erstmals: gar nicht! Daher Tesla abverkauft, womit gut zwei Milliarden an Marktkapitalisierung auf einen Schlag verraucht sind!

Aber neben Tesla und Rocket Internet hat es gestern noch einen anderen Highflyer böse erwischt - die ...

