Meggen (ots) - Die Schweizer Investmentgesellschaft MDM Group AG unterzog sich im Rahmen ihrer Transparenzoffensive unabhängigen Wirtschaftskanzleien einer umfassenden Prüfung. Das Unternehmen wurde auf Herz und Nieren geprüft und hat letztlich den Test bestanden. Das Urteil der Kanzleien gleicht für die MDM Group AG einem Ritterschlag, denn nicht nur die Situation des Unternehmens, sondern insbesondere die der handelnden Personen ist dafür ausschlaggebend, dass das Ratingergebnis so positiv ist. Özlem Utanc, die Unternehmenssprecherin der MDM Group AG, sieht sich bestätigt: "Wir nehmen den bestandenen Test als Bestätigung unserer Leistungsfähigkeit, dennoch ist es unser Ziel, für unsere Geschäftspartner und Investoren noch besser zu werden. Daher nehmen wir das Rating als Ansporn, in Zukunft noch ausgezeichnetere Resultate zu liefern", kommentiert sie.



MDM Group AG erreichte eine insgesamt ausgezeichnete Bewertung. Das Online-Handelsgeschäft bietet Potenzial, um im stetigen Zyklus von Kauf und Wiederverkauf eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. "Der Immobilienwert vom MDM GROUP AG-Areal in Bodrum (Türkei) ist um ein Vielfaches höher als das Anleger-Kapital und wirkt als eine Art Einlagensicherung. Die MDM Group AG hat genügend Substanz - und das sind reale Sachwerte. Selbst bei einer Insolvenz des Unternehmens erhalten Anleger ihr Geld zurück", führt Özlem Utanc aus.



Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern, die sich Kapital zu Expansionszwecken von den Banken beschaffen, kann die MDM Group AG auf Gelder privater Investoren zurückgreifen, indem sie qualifizierte Nachrangdarlehen begibt.



