Deutschland ist bekannt für seine Bürokratie und viele Unternehmen leiden unter ihr. Doch obwohl alle über die Bürokratie schimpfen, bringt sie auch Vorteile. Sie schafft Ordnung und sorgt für verbindliche Regeln.

Deutschland ist bekannt für seine Pünktlichkeit, seine Autos - und für seine Bürokratie. Wir wenden sie hierzulande mit Hingabe an und trotzdem schimpfen alle über sie. Für Unternehmen scheint der deutsche Paragrafendschungel manchmal undurchdringlich. Ehe die letzte bürokratische Hürde genommen ist, hat so mancher Manager schon die Machete verzweifelt fallen lassen, um im Bild zu bleiben. Doch das, was wir so gern und oft verfluchen, hat mehr Vorteile, als wir zugestehen möchten.

Bürokratie schützt uns vor Willkür

Von Unternehmern höre ich immer wieder, dass es ein einziger Kampf sei, Anträge auszufüllen, Fristen einzuhalten und auf Bewilligungen zu hoffen. Zugegeben, die Verfahrenswege der deutschen Bürokratie sind mitunter lang und schwer zu durchschauen. Doch sie sorgen gleichzeitig für eine unumstößliche Gleichberechtigung auf dem Markt. Jeder, der bestimmte Vorhaben umsetzen will, muss den gleichen bürokratischen Prozess durchlaufen. Das schafft für alle gleiche Bedingungen, auch für den Mitbewerber.

Wie groß wäre wohl der Aufschrei, wenn zum Beispie beim Zulassungsverfahren für ein neues Medikament nach Gutdünken statt nach klaren Vorgaben

