FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zur Kasse fester tendiert. Die Umlaufrendite sei auf minus 0,05 Prozent gefallen, nach plus 0,01 Prozent am Vortag, teilte die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mit.

Es gab einen Verlierer mit einem Kursabschlag von 0,002 Prozentpunkten. Dem standen 63 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 2,678 Prozentpunkten gegenüber. Unterm Strich verkaufte die Bundesbank Anleihen in einem Volumen von 0,6 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,28 Prozent auf 143,37 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/fbr

AXC0128 2017-02-24/13:34