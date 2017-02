Themen heute:

Hochschule Koblenz macht mit: Bundesweiter Fernstudientag 2017 /// 100 Jahre Automobilbau bei Mitsubishi

Das Programm der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) zum Bundesweiten Fernstudientag am Freitag, den 10. März 2017 hat sich erweitert: Die Hochschule Koblenz beteiligt sich als Partnerin im ZFH-Fernstudienverbund mit vier Studienangeboten am ZFH-Aktionsprogramm "Einfach clever: Fernstudium".

Zum einen machen drei Fernstudienangebote des Fachbereichs Sozialwissenschaften mit: Das Masterfernstudium Soziale Arbeit (MAPS), sowie die beiden Bachelor-Studiengänge im frühkindlichen Bildungsbereich "Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit" sowie "Pädagogik der Frühen Kindheit". Darüber hinaus steht das MBA-Team am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz für alle Informationen rund um das MBA-Fernstudienprogramm bereit. Das gesamte ZFH-Programm zum Fernstudientag finden Interessierte unter www.zfh.de/fernstudientag.

Das Jahr 2017 steht unter einem ganz besonderen Vorzeichen für Mitsubishi in Deutschland. Vor 100 Jahren, im Jahr 1917 stellte Mitsubishi mit dem Model A den ersten PKW Japans vor.

Die Pioniergeschichte begann mit dem Modell A, dem ersten Serienauto Japans. Die siebensitzige Limousine erschien mit einem 2,8-Liter-Vierzylindermotor, der 25 kW/34 PS leistete. Damit erreichte der Wagen 32 km/h. Die repräsentative Karosserie bestand aus lackiertem Zypressenholz, und die geschlossene Form schützte die Passagiere vor Regen sowie dem Schmutz der seinerzeit schlecht ausgebauten japanischen Straßen. Bis 1921 produzierte Mitsubishi 22 Exemplare des Modells A - die Keimzelle der 100-jährigen Geschichte. 17 Jahre später präsentierte Mitsubishi mit dem PX33 den ersten Serien-Allrad-Pkw der Welt. Er bereitete den Weg für eine völlig neue Fahrzeugkategorie, die heute aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken ist: das Sports Utility Vehicle (SUV). Aus dieser Entwicklung ging zum Beispiel im Jahr 1982 der Pajero hervor, eine wahre Ikone, die zwölfmal das Siegerauto bei der Rallye Paris-Dakar stellte. Mit mehr als 80 Jahren SUV-Erfahrung zählt Mitsubishi heute weltweit zu den führenden SUV- und Allradspezialisten. Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans.

