In Deutschland erleben wir einen starken Boom, in Griechenland, Spanien oder Italien läuft es hingegen grottig. Vor allem der Jubel über Portugals vorzeitige Rückzahlungen an den IWF kommt verfrüht - das Land hat sich nur geschickt umgeschuldet.Der DAX erklomm in dieser Woche zumindest kurzzeitig die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Eine runde Zahl ist an der Börse immer gerne gesehen. 400 Punkte trennen uns noch vom Allzeithoch. Das ist also kein allzu weiter Weg mehr. Unterstützung bietet jetzt das, was in den letzten Tagen als Widerstand galt: 11.850 Punkte. Wir bleiben weiterhin im positiven Börsen-Modus und das ändert sich erst unterhalb von 11.400 Punkten.

