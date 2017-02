BASF-Chef Kurt Bock hält an seiner zurückhaltenden Übernahmepolitik fest. "Ich sehe uns nicht in der Notwendigkeit, etwas Transformatorisches zu tun, wir haben ein gut austariertes Portfolio", sagte er am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz. "Größe an sich ist kein Wert, wir müssen in unseren jeweiligen Geschäftsfeldern wettbewerbsfähig sein."

