Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Fabian Kreim und Frank Christian starten bei allen acht Läufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) - Neuer Look des FABIA R5 von SKODA AUTO Deutschland - Fabian Kreim: "Wir wollen am Ende des Jahres wieder feiern" - Vorstellung des Programms am Samstag bei der Rallye-Show auf dem Sachsenring



Vorhang auf für die Champions: Fabian Kreim (D) und Frank Christian (D) wollen im Rallye-Jahr 2017 ihren deutschen Meistertitel mit SKODA AUTO Deutschland verteidigen. Bei der Rallye-Show am Samstag auf dem Sachsenring präsentiert sich das Meisterduo erstmals mit seinem FABIA R5 im neuen Look seinen Fans. Kreim/Christian gehen in diesem Jahr bei allen acht Läufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) auf die Jagd nach neuen Triumphen.



"Unser Ziel für dieses Jahr ist ganz klar: Wir sind heiß auf unseren zweiten Titel und wollen am Ende des Jahres wieder feiern", sagt Fabian Kreim und fügt hinzu: "Wir konzentrieren uns voll auf die DRM und werden den Fans beste Unterhaltung bieten." Der erste Test für die Saison 2017 verlief in Tschechien erfolgreich. Kreim: "Es war genial, endlich wieder im SKODA FABIA R5 zu sitzen und ein paar neue Sachen am Auto auszuprobieren. Wir sind für den harten Kampf um den Titel perfekt gewappnet."



Der Grund für so viel Zuversicht: Das 2016er-Erfolgsteam bleibt zusammen. Auch im neuen Rallye-Jahr zeichnet das BRR-Team des österreichischen Serienchampions Raimund Baumschlager für den technischen Einsatz von SKODA AUTO Deutschland verantwortlich. Neu ist allerdings das Outfit des FABIA R5, dessen Design noch frischer gestaltet wurde. Los geht die wilde Jagd in der Deutschen Rallye-Meisterschaft am 3. und 4. März bei der Saarland-Pfalz-Rallye. Ein sehr gutes Pflaster für den 24 Jahre alten Kreim: Zweimal in Serie hat der deutsche Champion dort triumphiert. In diesem Jahr könnte er den Hattrick perfekt machen.



Die Konkurrenz in der DRM ist allerdings noch stärker geworden. Besonders zu beachten sein wird der letztjährige Meisterschaftsdritte Dominik Dinkel (D), der in diesem Jahr erstmals die komplette Saison in einem SKODA FABIA R5 bestreiten wird. "Die Konkurrenz zeigt sich in diesem Jahr durch neue Wettbewerber noch härter, das Format der Deutschen Rallye-Meisterschaft verspricht durch die Konzentration auf acht Läufe mehr Spannung: Alle können sich auf ein tolles Rallye-Jahr 2017 freuen", sagt Andreas Leue.



Der Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland erwartet eine Weiterentwicklung beim größten deutschen Rallye-Talent Fabian Kreim, der im vergangenen Jahr neben seinem ersten deutschen Meistertitel auch Vizemeister in der FIA Asien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC) wurde. "Fabian Kreim und Frank Christian werden sich nach ihren fantastischen Leistungen im Jahr 2016 in diesem Jahr ganz auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Die Mission heißt Titelverteidigung." Mit Titel Nummer sieben wäre SKODA übrigens allein der erfolgreichste Autohersteller in der Geschichte der DRM.



Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2017



03.03. - 04.03.2017 Saarland-Pfalz 07.04. - 08.04.2017 Vogelsberg/Hessen 05.05. - 06.05.2017 Sulingen 26.05. - 27.05.2017 Sachsen 23.06. - 24.06.2017 Stemwede 04.08. - 05.08.2017 Thüringen 08.09. - 09.09.2017 Niedersachsen 20.10. - 21.10.2017 3-Städte



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Andreas Leue Teamleiter Motorsport und Tradition Telefon: +49 6150-133 126 E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.de