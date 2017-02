Von Mayumi Negishi

TOKIO (Dow Jones)--Die taiwanische Foxconn wird sich mit einer Mehrheit an der in Singapur ansässigen Softbank Group Capital APAC Pte Ltd beteiligen und diese bei der Suche nach neuen Start-up-Technologien unterstützen. Die Hon Hai Precision Industry Co Ltd teilte mit, ihre Tochter Foxconn (Far East) Ltd werde per 1. März für 600 Millionen US-Dollar 54,5 Prozent an der Softbank Group Capital APAC erwerben.

Softbank hatte im Oktober den 100 Milliarden Dollar schweren "SoftBank Vision Fund" ins Leben gerufen. Zu den Investoren gehört auch Apple. Für das Unternehmen ist Foxconn ein wichtiger Zulieferer.

