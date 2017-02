Die Kritik von Post-Chef Georg Pölzl an der Sozialpartnerschaft lassen die Verkehrs- und Tourismusgewerkschaft vida und die Arbeiterkammer nicht auf sich sitzen. Die Aussage, dass die Sozialpartner größere Bremser als die Länder seien, sei "völlig an der Realität vorbei", so vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...