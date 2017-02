In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 24.02. 11:51: Die NASA untersucht die rätselhafteste Wasserquelle der WeltIm Zuge eines NASA-geleiteten...>> Artikel lesen 24.02. 11:37: 16 Fragen, mit denen Ärzte herausfinden, ob jemand ein Soziopath istRuthless by Ron MiscavigeIn In einem Kapitel über die Eines der besten Bücher über Soziopathie ist "Soziopathen k...>> Artikel lesen 24.02. 11:06: Seit kurzem macht Siri etwas Erstaunliches, wenn ihr "Hey Computer" sagt (865985)Apples digitale Assistentin Siri hat immer...>> Artikel lesen 24.02. 10:35: "Das ist doch absurd": Top-Ökonom Hüther rechnet im Interview mit Schulz,...

