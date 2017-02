Frankfurt - Am 15. März 2017 finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt, so die Analysten der DekaBank. Die Chancen der regierenden Koalition aus der rechtsliberalen Partei VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) und der sozialdemokratischen PvdA (Partij van de Arbeid) auf eine Fortführung der Regierungstätigkeit scheinen aussichtslos.

Den vollständigen Artikel lesen ...