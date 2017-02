Köln (ots) -



Der DVB-T-Sender am Standort Langenberg wird am 28. Februar 2017 in der Zeit zwischen 09.05 Uhr und 12.00 Uhr für die Umstellung auf das neue DVB-T2 HD-System für ca. 60 Minuten abgeschaltet. In dieser Zeit sind die unten genannten Programme in der Region Hattingen, Sprockhövel, Witten, Bochum, Hagen und in Teilen von Essen nicht zu empfangen.



Folgende Kanäle und Programme sind von der kurzzeitigen Abschaltung betroffen:



DVB-T2 HD Kanal 43 (ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro Sieben, VOX) DVB-T Kanal 29 (RTL, RTL2, SuperRTL, VOX)



Nicht betroffen sind Fernsehhaushalte, die ihre Programme per Kabel oder Satellit empfangen.



Informationen zur Umstellung auf DVB-T2 und die Empfangbarkeit in NRW finden Sie unter folgendem Link www.dvbt2hd.de



