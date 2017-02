The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 1 March 2017.







ISIN: DK0010157965 -------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Globale Aktier -------------------------------------------------- New name C WorldWide Globale Aktier KL -------------------------------------------------- Short name: CAIGLO -------------------------------------------------- New short name: CWIGAKL -------------------------------------------------- Orderbook ID: 3780 --------------------------------------------------







ISIN: DK0010249655 ------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Danske Aktier ------------------------------------------------- New name C WorldWide Danmark KL ------------------------------------------------- Short name: CAIDKA ------------------------------------------------- New short name: CWIDKKL ------------------------------------------------- Orderbook ID: 3781 -------------------------------------------------







ISIN: DK0015945166 ---------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Emerging Markets ---------------------------------------------------- New name C WorldWide Emerging Markets KL ---------------------------------------------------- Short name: CAIEMM ---------------------------------------------------- New short name: CWIEMMKL ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 23855 ----------------------------------------------------







ISIN: DK0010312529 --------------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Globale Aktier Stabil --------------------------------------------------------- New name C WorldWide Stabile Aktier KL --------------------------------------------------------- Short name: CAIGAS --------------------------------------------------------- New short name: CWISAKTKL --------------------------------------------------------- Orderbook ID: 29873 ---------------------------------------------------------







ISIN: DK0060057644 ----------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Asien ----------------------------------------- New name C WorldWide Asien KL ----------------------------------------- Short name: CAIAS ----------------------------------------- New short name: CWIASKL ----------------------------------------- Orderbook ID: 80050 -----------------------------------------







ISIN: DK0060287217 ---------------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Globale Aktier Etik-ak ---------------------------------------------------------- New name C WorldWide Globale Aktier Etik KL ---------------------------------------------------------- Short name: CAIGAE ---------------------------------------------------------- New short name: CWIGAEKL ---------------------------------------------------------- Orderbook ID: 80462 ----------------------------------------------------------







ISIN: DK0060655702 ----------------------------------------------------------------------- Name: Carnegie WorldWide Globale Aktier - Akkumulerende ----------------------------------------------------------------------- New name C WorldWide Globale Aktier - Akkumulerende KL ----------------------------------------------------------------------- Abbreviated new name C WorldWide Globale Aktier - Akk KL ----------------------------------------------------------------------- Short name: CAIGAA ----------------------------------------------------------------------- New short name: CWIGAAKKKL ----------------------------------------------------------------------- Orderbook ID: 115970 -----------------------------------------------------------------------











For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66



