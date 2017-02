Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Heute stehen neben dem DAX der griechische ATHEX sowie der österreichische ATX im Fokus. In der TSI-Wissensecke wird ein Blick auf das TSI-Depot vorgenommen, die aktuellen Transaktionen besprochen und Kandidaten für eine Neuaufnahme diskutiert. Dr. Dennis Riedl aus der TSI-Redaktion blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Im zweiten Teil gibt es stets einen kompakten Wissensblock, der sich um das TSI-System konkret und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.