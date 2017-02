Heute gibt es etwas mehr zu lesen. Der DAX ist heute ins Rutschen gekommen und notiert aktuell im Bereich von 11.750 Punkten. Die Marke von 12.000 Punkten konnte nicht nachhaltig geknackt werden. Möglicherweise hat der DAX damit das Jahreshoch gesehen. Nun muss sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Die wichtigen Marken nach unten lauten auf 11.650 und 11.500 Punkte. Die Korrektur könnte bis 11.000/10.800 Punkte weiterlaufen.

Die letzte Short-Position seit 11.980 Punkten liegt gut im Rennen. Das Kursziel ist der Bereich um 11.000 Punkte. Also rund 1.000 Punkte Gewinnmöglichkeit.

Am Vortag schrieb ich noch: In einigen Monaten werden viele Marktteilnehmer wohl sagen, warum bin ich damals nicht short gegangen als der DAX so hoch stand? So ist es immer, gegen die vorherrschende Stimmung zu agieren ist schwer.

Wie gehts weiter?

Der DAX dürfte im Wochenchart eine sehr bärische Wochenkerze ausbilden, falls es heute nicht noch zu einer Tagesumkehr mit einer deutlichen Erholung kommt. Daher sind in der kommenden Woche eher weiter fallende Kurse zu erwarten. Ein Blick auf den Monatschart im S&P500 und im DAX zeigt, wir haben viel Platz nach unten. Und der Markt bewegt sich in Zyklen, es geht nicht immer nur nach oben und es geht nicht immer nur nach unten.

Erstes Kursziel nach unten 11.550/11.600 Punkte. Gehts tiefer dürfte sich die Korrektur wie erwartet bis 11.000 Punkte ausdehnen. Und bei 10.800 Punkten wartet noch ein offenes Gap. Und das wird wieder geschlossen. Die Lage hellt sich erst wieder auf, sobald der DAX über 11.900 Punkte steigt.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 11.750 Punkten.

DAX konnte 12.000 Punkte nicht mehr nachhaltig erobern. Der Index hat Korrekturpotential bis 11.550/11.600 Punkte. Fällt diese Marke trübt sich die Gesamtlage deutlich ein und 11.000 Punkte sollten angelaufen werden.

Lage im DAX hellt sich über 11.900 Punkten wieder auf.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...