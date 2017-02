Der deutsche Liedermacher Philipp Poisel ist mit seinem Album "Mein Amerika" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die britische Singer-Songwriterin Amy Macdonald kommt mit "Under Stars" auf Rang zwei, die Falco-Zusammenstellung "Falco 60" komplettiert das Podium. In den Single-Charts führt weiterhin der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit "Shape Of You" die Liste vor Zayn & Taylor Swift mit "I Don't Wanna Live Forever" an. Auf Rang drei landet Selena Gomez mit dem gemeinsam mit Kygo aufgenommenen Song "It Ain't Me". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.