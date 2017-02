Der Flughafen und ein großer Militärstützpunkt sind nach offiziellen Angaben erobert. Nun werden IS-Kämpfer in einem Wohnviertel angegriffen. Sechs Tage dauert die Schlacht um den Westen von Mossul bereits.

Im Westen Mossuls hat der erbitterte Häuserkampf begonnen: Irakische Truppen stießen am Freitag in den Stadtteil Mamun vor, nachdem sie nach offiziellen Angaben zuvor den internationalen Flughafen und einen großen Militärstützpunkt westlich des Tigris von der Terrormiliz IS erobert hatten. Den Ostteil Mossuls haben die Streitkräfte bereits ...

