MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am Vortag eingeleitete Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten beschleunigt sich am Freitagmittag. Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 11.813 Punkte und notiert damit in der Nähe des Tagestiefs bei 11.804. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Prozent auf 3.301 nach unten. "Die Risikofreude lässt spürbar nach", sagt ein Händler. Davon profitiert der Goldpreis, der erstmals seit November über 1.250 Dollar je Feinunze liegt.

An den Börsen wird in so genannte defensive oder konjunkturunabhängige Branchen umgeschichtet, die Branchenindizes der Telekom-Aktien und der Versorgerwerte in Europa halten sich noch am besten. "Insgesamt sieht es aber nach einer normalen Konsolidierung aus", sagt Achim Matzke, Marktanalyst der Commerzbank. Der übergeordnete positive Grundton am Markt bleibe bisher erhalten. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Nachmittag nicht mehr zur Veröffentlichung an.

Berichtssaison gibt weiter den Takt vor

Mit der Berichtssaison stehen weiterhin die Einzelwerte im Blick. BASF fallen um 3,4 Prozent. "Der Ausblick liegt eher im unteren Bereich der Erwartungen", sagt ein Händler. Die Analysten von Bernstein verweisen zudem darauf, dass sich eine Cashflow-Kennziffer im vierten Quartal schwach entwickelt habe. Der operative Cashflow vor Working Capital Changes sei auf 1,4 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im gleichen Vorjahresquartal zurückgegangen.

Unter der Konsolidierung im Rohstoffbereich, für den es 2 Prozent nach unten geht, sind auch Stahlwerte betroffen. Im DAX geht es für die Aktie von Thyssenkrupp 2,1 Prozent nach unten. Der Titel hatte zuletzt noch von dem Verkauf von Steel Americas profitiert. Nun setzen aber auch hier Gewinnmitnahmen ein. Nach einer Abstufung auf "Underperform" von "Neutral" durch Credit Suisse geht es für Salzgitter gleich um 4,7 Prozent nach unten. Arcelormittal verlieren 3 Prozent.

Die Aktien der Fluggesellschaft IAG gewinnen gegen den Trend 2,6 Prozent. Hier ist es weniger der leicht über den Erwartungen liegende Gewinn, der den Kurs treibt. Positiv wird vor allem die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro herausgestrichen. Lufthansa halten sich mit Abgaben von 0,3 Prozent recht gut.

Vivendi geben dagegen um 4,2 Prozent nach. Der französische Medienkonzern hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Der Nettogewinn habe die Schätzungen zwar geschlagen, aber nur um Sondereffekte bereinigt. Das EBITDA habe dagegen wie der Umsatz enttäuscht, heißt es im Handel. Die Analysten von Exane BNP verweisen auf die schwächere Margenentwicklung, der Ausblick wird als zurückhaltend beschrieben.

Royal Bank of Scotland fallen um 3,2 Prozent. Der Vorsteuerverlust von gut 4 Milliarden Pfund hat die Befürchtungen sogar noch übertroffen. Saint-Gobain sinken um 3,2 Prozent. Wie bei BASF wird auch hier der Ausblick bemängelt. Rhön-Klinikum brechen um 6,6 Prozent ein. Der operative Gewinn habe die Schätzungen deutlich verfehlt, so ein Marktteilnehmer. Einen Ausblick wollte das Unternehmen noch nicht geben.

Umschichtungen aus Nordex in Gamesa

Während der Kurs von Nordex nach einer Umsatzwarnung des Windanlagenbauers vom Vortag um weitere 13,4 Prozent einbricht, ziehen die Titel des spanischen Wettbewerbers Gamesa um 2,2 Prozent an. Die Analysten von S&P Global heben ihre Gewinnschätzung je Gamesa-Aktie für 2017 an, nachdem das Unternehmen 2016 die Vorhersagen bei dieser Kennziffer um 5 Prozent geschlagen habe. Im vierten Quartal habe Gamesa den Nettogewinn mehr als verdoppelt - dank eines deutlichen Umsatzwachstums von 31 Prozent.

Verstärkt werde die unterschiedliche Kursentwicklung von Umschichtungen aus Nordex in Gamesa. Händler machen aber aus hauseigene fundamentale Gründe aus. "Nordex waren einfach derart überbewertet, dass der kleinste Stoß reichte, um das Kartenhaus zum Einsturz zu bringen", sagt ein Händler. "Gleichzeitig sinkt der langfristige Margentrend bei Nordex, während er bei Gamesa am Steigen ist", so der Händler weiter. Eine faire Bewertung von Nordex sei erst erreicht, wenn deren Bewertungskennziffern unter denen von Gamesa lägen.

