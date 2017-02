Stuttgart (ots) -



Unsere Einkaufswelt verändert sich seit geraumer Zeit total: Immer mehr Menschen kaufen ihre Produkte Online. Waren es 2010 nicht einmal 10 Prozent so sind es inzwischen über 70 Prozent der Deutschen, die im Internet einkaufen. Die - positiven - Folgen hat Mercedes-Benz Vans im Geschäftsjahr 2016 verzeichnet, denn die bestellte Ware muss schließlich zum Kunden. Entsprechend positiv sind die Geschäftszahlen des abgelaufenen Jahres: Erneut Rekorde bei Absatz, Umsatz und EBIT. Die Transporter-Sparte von Daimler hat 359.100 Transporter und Großraumlimousinen an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von rund 12 Prozent. Insgesamt betrug der Umsatz 12,8 Milliarden Euro. Das starke Ergebnis nutzt das Geschäftsfeld, um in neue Services und in innovative Lösungen zu investierten, sagte Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans:



O-Ton Volker Mornhinweg



Mercedes-Benz Vans ist nicht bekannt dafür, sich auszuruhen, sondern wir arbeiten sehr gezielt und konkret weiter, da wir natürlich viele neue Trends sehen. Schauen Sie sich nur die Urbanisierung an, immer mehr Menschen ziehen in die großen Regionen. Die Digitalisierung eröffnet ganz andere Möglichkeiten, denken Sie an e-Commerce. Dies ist natürlich ein tolles Potenzial für unser Geschäftsfeld. Die letzte Meile ist unser Thema, deswegen sind wir intensiv daran, dort zu investieren. Wir sind zwar erfolgreich, aber wir wollen uns weiterentwickeln, nicht nur ein Fahrzeug anzubieten, wo man Länge, Breite, Höhe und Laderaum realisiert, sondern ein Gesamtsystem. (0:43)



Bis 2020 wird die Transportersparte rund 500 Millionen Euro in die Zukunftsstrategie mit dem Namen adVANce investieren. So geht Mitte 2017 die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH an den Start, ein neues Angebot für ganzheitliche Systemlösungen.



O-Ton Volker Mornhinweg



Dies haben wir einfach gemacht, weil wir festgestellt haben, dass viele Kunden - Sie haben den Handwerker angesprochen oder nehmen Sie zum Beispiel die Paketzusteller - sehr volatile Bedarfe für Fahrzeuge haben. Da wollen wir zukünftig bereitstehen. Man sagt dazu "Short Term Rental", das heißt man hat die Fahrzeuge für einen Tag, zwei Tage, für Stunden zur Verfügung. Auch da gibt es einen Begriff "Pay per Use", das heißt man ist nicht mehr unbedingt Eigner eines Fahrzeuges, sondern man besitzt das Fahrzeug für den Moment, wenn man es benötigt und gibt es wieder an uns zurück. Wir haben die Chance es wieder weiteren Bedürfnissen zu zuführen. (0:34)



Damit wird Mercedes-Benz Vans seine Aufmerksamkeit auf die gesamte Wertschöpfungskette und das komplette Geschäftsumfeld richten. Digitalisierung, Automatisierung und Robotertechnik zur Auslieferung von Waren wird in Zukunft selbstverständlich sein. Der Trend geht eindeutig zur Individualisierung von Fahrzeugen, sagt Van-Chef Volker Mornhinweg:



O-Ton Volker Mornhinweg



Man wird in der Zukunft nicht mehr nur damit leben können, dass man einen Hohlraum, einen Laderaum, zur Verfügung hat, sondern dass man diesen höchsteffizient nutzt. Für uns hat sich der Eindruck dargestellt, dass sich speziell innerhalb der Paketsortierung alles hochprofessionell automatisiert. Wenn es aber an die Rampe geht, dann beginnt teilweise wieder ein Suchen. Hier wollen wir einen Beitrag leisten für die Logistiker, dass wir einen Innenraum mit einem Laderaumkonzept anbieten, damit dort höchsteffizient gearbeitet wird. Denken Sie auch an das Routing durch eine Stadt hindurch bei viel Verkehr, dann muss man kurz anders entscheiden. Hier gibt es heute Möglichkeiten Systeme anzubieten. (0:41)



Mercedes-Benz Vans bietet als globaler Komplettanbieter Transporter und Dienstleistungen rund um den Transport an. Im vergangenen Jahr hat die Sparte 12,8 Milliarden Euro umgesetzt und einen EBIT von 1,17 Milliarden Euro erzielt.



