Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die dpa-Tochter picture alliance lizenziert ab sofort exklusiv die originellen und künstlerisch ansprechenden Illustrationen der slowakischen Agentur Minty in Deutschland. Als Marktplatz für hochwertige Illustrationen bringt das Startup rund 200 Künstler aus aller Welt und Publisher zusammen. Professionelle Illustratoren, Designer und Art Directoren wählen sorgfältig die Künstler aus, die ihre Zeichnungen einreichen dürfen.



"Zurzeit ist Minty Teil des next media accelerator der dpa, einem sechsmonatigen Intensivprogramm, das internationale Startups fördert, die in mediennahen Bereichen aktiv sind. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Aktivitäten des Accelerators unterstützen und unseren Kunden Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen dieses Startups ermöglichen können.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picture alliance.



Eine erste Auswahl von Minty steht Kunden ab sofort im Portal der picture alliance zur Verfügung (www.picture-alliance.com/minty). Weitere Illustrationen können über www.mintystock.com gesichtet werden. Auch Auftragsproduktionen setzen die Illustratoren von Minty gerne um. Bei Fragen steht Andreas Genz unter genz.andreas@dpa.com zur Verfügung.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - der größten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unter www.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 45 Mio. Bildern, Grafiken und Videos von 250 Partneragenturen weltweit zu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness, Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



OTS: dpa Picture-Alliance GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60900.rss2



Pressekontakt: Nicole Lambrecht Tel: 069-2716 34203 Mail: lambrecht.nicole@dpa.com