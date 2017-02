=== *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj 09:00 ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2017 (bis 2.3.), Barcelona *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 Januar PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,0 zuvor: 107,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,0 zuvor: +0,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,2 Vorabschätzung: -6,2 zuvor: -4,8 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +0,82 zuvor: +0,77 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: revidiert -0,5% gg Vm; vorläufig -0,4% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der University of Oklahoma, Norman *** - DE/Stada Arzneimittel AG, Fristende zur Annahme des Übernahmenangebots von Advent International Corp, Bad Vilbel ===

