Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will das Geschäft in der Transportersparte nach einem starken Jahr mit weiteren Investitionen für die Zukunft rüsten. 2017 und 2018 sollen insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro in die Erweiterung und Erneuerung des Produktportfolios sowie für neue Services investiert werden, kündigte die Sparte Mercedes-Benz Vans am Freitag an. Schwerpunkte seien ein neuer Pickup sowie die nächste Generation des großen Transporters Sprinter.

Im Transporterbereich verzeichnete der Stuttgarter Konzern vergangenes Jahr unter allen Sparten mit Abstand das stärkste Gewinnwachstum. Mit Modellen wie Sprinter, Vito oder Citan steigerte Daimler die Erlöse um 12 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro und das EBIT um ein Drittel auf 1,17 Milliarden Euro. Das Geschäft ist damit gut drei Mal so groß wie die Bussparte.

Angesichts der Investitionen wird Mercedes-Benz Vans 2017 das Ergebnis des vergangenen Jahres aber nicht erreichen. Daimler rechnet mit einem deutlichen Rückgang des Gewinns, was einem Minus von mehr als 10 Prozent entspricht. Den Umsatz sieht das Unternehmen, wie bereits Anfang Februar angekündigt, auf Vorjahresniveau.

Der DAX-Konzern steckt neben dem neuen Sprinter und Pickup auch erhebliche Mittel in Themen wie Digitalisierung, Automatisierung, Robotik und Mobilitätsangebote.

February 24, 2017 09:04 ET (14:04 GMT)

