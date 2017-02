Bonn (ots) - Jürgen Hardt (CDU): Steve Bannon hält die Wut der Amerikaner am Kochen



Für Jürgen Hardt, den außenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ist Donald Trumps Chefstratege Steve Bannon die treibende Kraft für Trumps ultrakonservative und provozierende Ansichten: "Der Präsident ist auf einer Welle des Populismus und der Empörung ins Amt gekommen. Und er muss einen haben, der diese Empörung und Wut ein Stück weit am Kochen hält, damit diese Welle weiter trägt und das Projekt auch wirklich seine Glaubwürdigkeit behält", sagte Hardt im phoenix-Interview. Letztendlich führe dies dazu, dass der Präsident in seinem Bemühen, die Populisten zufrieden zu stellen, gefangen sei. "Anders würde die Präsidentschaft komplett misslingen, deshalb wird jetzt auf diese Karte gesetzt". Hardt übte außerdem scharfe Kritik an Donald Trumps Ankündigung einer Wiederaufrüstung atomarer Waffen in den USA. Dies sei nicht das richtige Signal, einen Boden des Dialogs zwischen den USA und Russland herbeizuführen: "Die richtige Antwort auf dieses Problem müsste sein, dass Donald Trump es auf die oberste Position seiner Agenda für Gespräche mit Wladimir Putin setzt, und offen anspricht, dass Amerika Sorgen hat", so Hardt. Bonn/ Wuppertal, 24. Februar 2017



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de