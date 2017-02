Das erste Mal seit dem Börsengang hat Trivago Zahlen vorgelegt. Das Düsseldorfer Hotelportal hat 2016 beim Umsatz stark zugelegt, obwohl unterm Strich ein Verlust bleibt. 2017 soll die Umsatz-Milliarde geknackt werden.

Die Hotelsuchmaschine Trivago profitiert weiter vom weltweiten Trend zur Onlinebuchung. In 55 Ländern betreiben die Düsseldorfer Webseiten, die Hotelpreise vergleichen und Nutzer an Buchungsportale weiterleiten. Der Umsatz von Trivago stieg im Gesamtjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent auf 754,2 Millionen Euro. "Nach elf Jahren ist so ein kräftiges Wachstum nicht mehr selbstverständlich", sagte Trivago-Chef Rolf Schrömgens dem Handelsblatt. Er hatte das Start-up 2005 mit seinen Studienfreunden Peter Vinnemeier und Malte Siewert in Düsseldorf gegründet.

Heute beschäftigt das Hotelportal rund 1.200 Mitarbeiter, zum Jahresende dürften es knapp 2.000 sein. In diesem Jahr will Trivago die Umsatz-Milliarde knacken. "Für 2017 peilen wir ein Umsatzwachstum von etwa 45 Prozent an. Zudem wollen wir langsam profitabler werden."

Trivago konnte 2016 einen Betriebsverlust (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, bereinigtes Ebitda) von 1,1 Millionen Euro in einen Überschuss in Höhe von 28,2 Millionen Euro verwandeln. Unterm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...