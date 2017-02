von Julia Groß, Euro am Sonntag So wie die Automobilindustrie in manchen Jahren auf den neuen Golf wartet oder Mobilfunkhersteller auf das nächste iPhone, so schielen auch der Pharmasektor und Healthcare-Investoren auf die nächsten marktbewegenden Produkteinführungen. Für dieses Jahr steht hier ein Medikament von Roche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...