24.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Wolfgang Matejka ist auch der Fondsmanager des "Mozart one", der auf einem neuen All-Time-High steht. In der jetzigen Börsenphase ist das ja leicht, wie funktionieren Absicherungen? Wird bei 100 Mio. der one geschlossen, kommt dann der Mozart two? Long oder Short?: MDAX, Russland, Sberbank, Apple, ATX, VW, GM, Erste, Gold, Wiki, Oberbank, Voest, OMV, AT&S,...

