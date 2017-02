Von Markus Fugmann

Alle Welt redet von der Rally bei den Aktienmärkten nach der US-Wahl - und diese Rally war ja auch durchaus impulsiv. Aber vielleicht ein bißchen sehr optimistisch - so langsam stellt man verwundert fest, dass die Dinge, die Trump versprochen hat, wohl etwas später kommen. Wenn überhaupt. Das war zwar jedem vernünftig Denkenden, der weiß, wie langwierig und schwierig große Politikvorhaben sind, von Anfang an klar - aber die kognitiven Leitungen an den Aktienmärkten sind eben nun einmal etwas länger als anderswo, da gibt es dann gewisse Übertragungsprobleme, zumal dann, wenn die Aktienmärkte dann noch auf zweieinhalb Augen blind sind. Oder waren es drei?

Aber sei's drum - es gibt eine Rally, die dauerhafter ist als die an den US-Aktienmärkten oder beim Dax, schlichtweg deshalb, weil sie die viel besseren Argumente auf ihrer Seite hat. Eines dieser Argumente ist eine klitzekleine Notenbank mit Sitz in Frankfurt und dem merkwürdigen Namen "EZB", was bedeutet: "Einer zahlt: Bundesbank".

Und nun hat bekanntlich diese merkwürdige Bank, die von einem Italiener geleitet wird (was immer ein gutes Zeichen ist!), beschlossen, ganz ganz viele Staatsanleihen aus der Zone, genauer gesagt der sogenannten "Eurozone" aufzukaufen (nicht zu verwechseln mit der "Ostzone", die unsere Eltern und Großeltern kannten und liebten, weshalb sie immer sehr viele Pakete dorthin schickten..).

Und die "EZB" kauft diese Anleihen natürlich nur in unser aller besten Interesse und natürlich nicht zur indirekten Finanzierung jener Staaten, die in ...

