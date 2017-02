An den US-Börsen haben sich die Anleger zum Handelsstart am Freitag vorsichtig gezeigt. Sinkende Ölpreise drückten auf die Kurse. Zudem herrschte generell Zurückhaltung, weil die Wall Street bislang keine Klarheit über die Steuerpläne von Präsident Donald Trump hat. Daher warten Investoren auf Trumps Auftritt vor dem Kongress am Dienstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...