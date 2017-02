New York (ots/PRNewswire) - Eines von New Yorks großartigen geschichtsträchtigen Gebäuden in Downtown Manhattan, Williams Street 165-167, hat gerade seinen Besitzer gewechselt. Die Bartransaktion wurde zur großen Zufriedenheit aller beteiligten Parteien abgeschlossen.



Das Objekt, das ursprünglich 1907 als Bürogebäude im neoklassizistischen Stil errichtet wurde, verfügt über hohe Decken, großzügige Freiraumflächen und eine reizvolle Gusseisenstruktur.



Das Gebäude ist mitten im Herzen von New York Citys lebendigem und schnell wachsendem Finanzbezirk gelegen. Die Pace University, die New Yorker Börse, die Federal Reserve Bank und 8 Spruce Street - einer der bekanntesten von Frank Gehry entworfenen Wohntürme der Stadt - befinden sich in fußläufiger Entfernung.



Mit einer Fläche von 31.000 Quadratfuß, 10 Etagen und einer Breite von 53 Fuß ragt 165-167 William Street wahrlich heraus. Die große Einzelhandelsfläche wird von Downtown Pharmacy gemietet, während die oberen Etagen zu Apartments umgestaltet wurden.



"Es ist ein fantastisches Gebäude mit enormem Potenzial und einer sehr starken Einzelhandelskomponente", erklärte Thomas Guss, President von New York Residence Inc. (NYR.com (http://nyr.com/)), der regelmäßig internationale Investoren bei Immobilientransaktionen in New York vertritt. Guss und sein Kollege Saul Lalic vertraten die Käufer, einer von Europas größten Private Equity-Fonds.



Die neuen Besitzer haben bereits mit der Modernisierung einiger mechanischer Elemente des Gebäudes begonnen. Zu den geplanten Renovierungsarbeiten zählen ein neuer Aufzug sowie der Bau einer Dachterrasse.



Victor Sozio und Jesse Greshin von Ariel Property Advisors vertraten die Verkäufer, eine von Eli Tabak geleitete Investorengruppe der Bluestone Group.



"Die Verkäufer haben große Fortschritte mit der Neuausrichtung des Gebäudes gemacht", sagte Guss, "aber der Erfolg bliebt letztlich aufgrund einer sehr restriktiven Finanzierungsstruktur aus. Diese Transaktion zeigt, dass sich internationalen Investoren mit Zugriff auf Fonds bei geringen Finanzierungskosten in New York City immer noch enorme Möglichkeiten bieten."



Bemerkenswert ist, dass die neuen Besitzer innerhalb weniger Tage unaufgeforderte Angebote für einen Weiterverkauf des Gebäudes erhalten haben, wobei aktuell jedoch daran kein Interesse besteht. Stattdessen, sagte Guss, seien die meisten seiner Kunden aus Asien, dem Nahen Osten und Europa darum bemüht, ihre Portfolios in New York zu vergrößern.



