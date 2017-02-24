DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Golden Dawn Minerals Inc. 3G8A CA3808956070
START PRETRADING 15:55
START RESTART AUCTION 16:00
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 16:05
EARLIEST PRICE DETERMINATION 16:05
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Golden Dawn Minerals Inc. 3G8A CA3808956070
START PRETRADING 15:55
START RESTART AUCTION 16:00
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 16:05
EARLIEST PRICE DETERMINATION 16:05