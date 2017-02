DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



Golden Dawn Minerals Inc. 3G8A CA3808956070



START PRETRADING 15:55

START RESTART AUCTION 16:00

FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 16:05

EARLIEST PRICE DETERMINATION 16:05